- Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, a fost mulțumit de toate aspectele victoriei de la Dej, scor 3-0, din runda secunda a play-off-ului din Liga 2. Dinamo nu a avut nicio emoție in disputa cu Unirea Dej și ramane in carțile promovarii directe in primul eșalon. Ovidiu Burca, dupa Unirea…

- Duminica, 2 aprilie, de la ora 16:00, Unirea Dej primește vizita echipei Dinamo București, in primul meci din Play-off-ul Ligii 2 disputat pe teren propriu. Inaintea acestei confruntari, cele doua formații se afla la egalitate de puncte (32). Interesul pentru partida impotriva ”cainilor roșii” este…

- Prima runda a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal a confirmat inca o data ceea ce Ziarul de Iasi a repetat des pe parcursul actualului sezon: Politehnica Iasi nu are, practic, cum sa rateze promovarea in Liga I de fotbal. Fara a minimaliza meritele celor care muncesc in Copou, un atu important al…

- Unirea Dej s-a calificat in Play-off -ul Ligii a doua, iar luni, 13 martie, de la ora 13.00, s-a tras la programul meciurilor.Dejenii vor juca in ”TOP ȘASE”, alaturi de CSA Steaua, Politehnica Iași, Oțelul Galați, Dinamo București și Gloria Buzau. Partidele din Play-off (unde toate echipele vor intra…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a aflat, astazi, programul jocurilor din Play-off. In prima runda, elevii lui Dragoș Militaru vor evolua pe Ghencea, cu Steaua, urmand ca apoi Dinamo sa vina la Dej, intr-un meci care cel mai probabil se va juca cu casa inchisa. Programul jocurilor Unirii Dej din Play-off-ul…

- Ajunsa la final marti seara, dupa meciul Gloria Buzau – Unirea Slobozia 3-1 (3-0), penultima etapa a Ligii a II-a de fotbal a adus cateva clarificari legate de lupta pentru calificarea in play-off. Alaturi de CSA Steaua Bucuresti si Politehnica Iasi, care obtinusera viza pentru prima grupa valorica…

- Am batut din nou Dinamo și am facut-o, iar, intr-un meci amical. Veneam dupa un eșec, 0-2, cu Metaloglobus. Dragonii lui Costel Enache se pregateau sa paraseasca frustranta perioada a cantonamentului. Numai bine a picat meciul cu Dinamo. Baieții noștri au reușit sa regleze paritatea victorii/infrangeri,…

- CSM Targu Mureș a invins duminica, 8 ianuarie 2023, formația CSM Targu Jiu, intr-un meci contand pentru etapa a 12-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin Mozzart Bet, disputat in Sala Sporturilor din Targu Mureș. La finalul celor patru sferturi, echipa pregatita de George Trif și Vlad Pora a parasit…