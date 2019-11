Stiri pe aceeasi tema

- ​Formatia Petrolul Ploiesti a învins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FK Csikszereda Miercurea Ciuc, într-un meci restant din etapa a cincea a Ligii a II-a, potrivit News.ro.Golul a fost marcat de Marinescu, în minutul 82.În minutul 90, de la oaspeti…

- FC Farul sustine sambata, 26 octombrie, meciul din etapa a 14 a a Ligii a 2 a, intalnindu la Constanta, de la ora 11.00, CS Mioveni, liderul neinvins al campionatului.Oaspetii au acumulat 27 de puncte pana acum, avand sapte victorii si sase egaluri in 13 partide, in vreme ce Farul, cu 19 puncte, se…

- Europarlamentarii PNL, care fac parte din grupul PPE, susțin Bulgaria pentru fabrica Volkswagen in detrimentul Romaniei. Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a trimis o scrisoare catre Volkswagen, prin care susține Bulgaria, in timp ce europarlamentarii PNL nu scot un cuvant pentru a susține Romania…

- „Am fost foarte aproape sa obținem un rezultat de egalitate, dupa un joc bun practicat de echipa mea. Am avut o evoluție buna, dar din pacate a venit acel penalty in prelungiri. Nu știu daca se putea da 11 metri la acea faza și consider ca s-a acordat prea ușor. Felicit baieții pentru joc,…

- Formatia antrenata de Adrian Falub a facut un meci mai bun fata de ultimele doua jocuri din Liga a 2-a, dar cu toate astea a fost condusa de doua ori si a obtinut cu greu un punct în fata liderului CS Mioveni. Oaspetii au început tare meciul de pe Cluj Arena si au deschis scorul…

- ​Turris Turnu Magurele și UTA Arad au remizat, miercuri, scor 1-1, in ultimul meci al rundei cu numarul 12 din Liga 2. In urma acestui rezultat, gazdele au revenit pe prima poziție (la egalitate cu CS Mioveni, ambele cu 26 de puncte), in timp ce oaspeții au egalat formațiile ACS Viitorul Targu Jiu și…

- Formația olteana Pandurii Targu Jiu intalnește miercuri, de la ora 15.00, pe propriul teren, formatia Ripensia Timisoara. Partida conteaza pentru etapa a 12-a din Liga a II-a. Duelul din Gorj va fi arbitrat Alina Pesu, din Craiova. Acesta va fi ajutat la linii de Petruta Iugulescu (Targoviste) si Daniela…

- La categoria Under 19, CFR Cluj a câstigat cu 3-0 pe terenul celor de la Ardealul Cluj si se afla pe locul 1 cu 25 de puncte acumulate în primele noua etape disputate. Formatia din Gruia este urmata în clasament de UTA Arad (23 de puncte); Universitatea Craiova (18), Ardealul Cluj…