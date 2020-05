Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Baschet, Horia Paun, a declarat pe site-ul FRB ca titlurile se castiga doar pe teren, dupa ce federatia a decis sa anuleze sezonul 2019-2020 si sa nu acorde titlurile de campioane nationale. „A fost o decizie grea. Apasatoare chiar. Mai ales ca, la masculin, doua echipe…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuțat faptul ca pana astazi, 12 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.778 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.685 au fost declarate vindecate si externate. De la ultima informare…

- V-am povestit ieri seara faptul ca un video cu Ciprian Marica, din vara anului trecut, a inceput sa circule pe internet. Dupa ce acel video a ajuns sa fie vazut de aproape un milion de oameni doar pe Youtube, comentariile pe pagina fotbalistului au inceput sa apara. Am recunoscut intotdeauna ca internetul…

V-am spus zilele trecute faptul ca noul show de pe Netflix, Too Hot To Handle a intrat direct in topul filmelor și serialelor la care se uita romanii. Astfel, saptamana asta show-ul este pe prima poziție in TOP, urmat de La Terre Et Le Sang (Pamant și Sange) și de La Casa de Papel. Miami...

- „FRF, prin statutul ei de leadership in randul organizatiilor sportive din Romania, prin rolul de coordonator al activitatii fotbalistice si cel de organizator de evenimente sportive majore in tara noastra, isi declara capacitatea de a contribui la repornirea economiei si la iesirea din anxietatea sociala…

- Reprezentantul OMS in Romania, Miljana Grbic, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Europa trebuie sa ia masuri indraznete ca sa opreasca epidemia de COVID 19. OMS spune ca trebuie sa gasim, izolam, testam si sa tratam fiecare caz.Reprezentantul OMS in Romania, Miljana Grbic, a declarat, pentru…

- Boxul romanesc se confrunta, in perioada 14-24 martie, la Londra, cu primul mare examen pentru calificarea la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, competitie la care si-au anuntat participarea 450 de sportivi din 50 de tari, inclusiv Romania cu sapte baieti si doua fete. Presedintele Federatiei Romane…

- Prima schimbare anuntata de executivul european este revizuirea radicala a taxarii din energie, cu scopul de a descuraja utilizarea combustibililor fosili (motorina, benzina). O alta schimbare a taxarii in UE anuntata de Gentilomi este introducerea unui prag minim al impozitarii companiilor, astfel…