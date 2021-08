Liga 1: CS U Craiova – Gaz Metan 1-0. Victorie cu emoții pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf, în etapa a șasea CS U Craiova a invins-o, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii 1. Oltenii au ratat prima ocazie ]n minutul 25. Cimpanu a executat o lovitura de colț, Gustavo a deviat cu capul, iar mingea a trecut pe langa poarta. Pana la pauza, Fedele și Bancu au ratat și ei ocazii mari de gol. Jucatorii pregatiți de Reghecampf au inceput repriza a doua in atac. Bancu a șutat peste bara transversal, din interiorul careului. In minutul 55, Baiaram a deschis scorul cu un șut din interiorul careului, din pasa lui Gustavo. Gaz Metan a marcat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

