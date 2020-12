Stiri pe aceeasi tema

- Chiar inainte de Sarbatori, Lidia Buble se relaxeaza intr-o minunata vacanța, parca intr-o lume total diferita. In timp ce aici iarna iși face simțita prezența, cantareața se bronzeaza sub soarele arzator, pe o plaja de vis. Vedeta are și cu cine sa impartașeasca aceste momente deosebite.

- Dupa o desparțire tumultoasa și o mulțime de zvonuri legate de alți posibili iubiți, Lidia buble pare ca spera la o impacare cu Razvan Simion. Vedeta s-a dat de gol printr-un gest șocant, facut pe rețelele de socializare.

- Au trecut deja cateva luni bune de cand Lidia Buble și Razvan Simion au pus capat relației de 6 ani pe care o aveau. Chair daca acum au ramas prieteni și colaboreaza pe plan profesional, Razvan fiind impresarul ei, Lidia vrea sa uite definitiv de toate lucrurile care ii aduc aminte de perioada in care…

- Din ce in ce mai des, vedetele se arata publicului lor fara machiaj. Lasa deoparte complexele și frica de a fi criticate și se fotografiaza sau filmeaza nemachiate. Cum arata asistenta TV Ramona Olaru fara pic de machiaj? Printre aceste vedete se numara și asistenta TV Ramona Olaru. Inainte de a intra…

- In vara anului trecut, artista Andreea Antonescu (38 de ani) confirma ca s-a separat de soțul ei, omul de afaceri Traian Spak (38 de ani). Fostul cuplu a fost casatorit timp de aproape 9 ani și are o fiica, Sienna, in varsta de 9 ani. Artista Andreea Antonescu vrea sa-și refaca viața De curand, intr-un…

- In urma cu cateva zile, Cornel Ilie (44 ani) și Lidia Buble (27 ani) au lansat o piesa impreuna, despre drama a doi indragostiti, numita „Vino, du-te”, iar de atunci au aparut primele zvonuri potrivit carora cei doi ar fi impreuna. Cornel Ilie a postat un mesaj pe Instagram, in care spunea…

- O noua bomba e gata sa arunce in aer showbiz-ul romanesc! Lidia Buble și Cornel Ilie sunt impreuna? Imaginea postata de artista a reușit sa șocheze pe toata lumea! Fosta lui Razvan Simion, motivul pentru care solistul trupei Vunk a divorțat de soție?