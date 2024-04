Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion știe ca gesturile mici fac diferența. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca prezentantorul de la Neatza este extrem de atent cu iubita lui, Daliana Raducan.

- Detaliile controversate despre desparțirea dintre Adi Istrate și fosta lui iubita au starnit in mulțime de discuții in showbiz-ul din Romania și au readus in fața fanilor declarații din trecut, la care nimeni nu se aștepta. Adi Istrate a recunoscut ca a inșelat-o pe Ariana cu Erika Isac!

- Daliana Raducan muncește și cand ar trebui sa se relaxeze. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca iubita lui Razvan Simion pune viața profesionala pe primul loc și in timpul liber.

- Razvan Simion este un adevarat gentleman și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, care vorbesc de la sine. Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani nu uita niciodata sa-și mulțumeasca partenera de viața. Iata…

- In cadrul emisiunii Vacanța de Vedeta de la Antena Stars, Razvan Simion a vorbit despre ultima vacanța in care a fost alaturi de Daliana Raducan, și anume in Thailanda. El a marturisit ca a mancat gandaci in vacanța. Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani este deschis și incearca orice preparat.…

- Razvan Simion și Daliana Raducan traiesc o frumoasa poveste de dragoste, in ciuda diferenței de varsta dintre ei. In curand, peste cateva luni, cei doi vor deveni și soț și soție, deja au inceput pregatirile pentru nunta lor. Dincolo de cariera lui impresionanta in televiziune, prezentatorul Razvan…

- Asta face Daliana Raducan cand Razvan Simion nu se afla in prezența ei! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat prezentatorului TV de la "Neatza cu Razvan și Dani". Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat au…