Stiri pe aceeasi tema

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, considera ca ministrul Sanatații Nelu Tataru a venit joi, 23 aprilie, la Timișoara, „pentru show mediatic”. „In urma sa nu ramane nimic”, spune Dobra...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, avandu-l ca presedinte pe prefectul Liliana Onet (FOTO), iar ca vicepresedinti pe presedintele Consiliului Judetean Timiș, Calin Dobra, si pe inspectorul-sef al Inspectoratului de Situatii de Urgenta Timis, Lucian Mihoc, au transmis recent o adresa…

- Vești bune aduse de președintele Consiliului Județean Timiș. Calin Dobra a anunțat ca drumul Timișoara – Moșnița Noua, una dintre cele mai aglomerate șosele, are, in sfarșit, constructor, astfel ca in viitorul apropiat se va putea interveni pentru largirea la patru benzi. „Suntem in ultimele zile in…

- Varianta de ocolire Timișoara Sud are autorizație de construire și in scurt timp vor incepe lucrarile. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, care spune ca in momentul de fața exista toate avizele necesare. ”Ordinul de incepere a lucrarilor, pentru cei 26 de kilometri,…

- Vești bune aduse de președintele Consiliului Județean Timiș. Calin Dobra anunțat, astazi, pe Facebook, ca incep lucrarile la centura de sud a Timișoarei in perioada imediat urmatoare. Asta dupa ce a fost eliberata autorizația de construire. „Incep lucrarile la Centura de Sud a Timișoarei. Dupa toata…

- De cateva zile, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si seful Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, se intrec in anunturi legate de infrastructura si dezvoltarea acesteia. Ultima veste in aceasta batalie a informatiilor a apartinut, vineri, primarului si se refera la drumul de legatura spre autostrada.…

- In ultimul timp, exista in spațiul public intrebari despre situația drumului ce leaga Timișoara de Moșnița, fiind lansate diferite zvonuri potrivit carora s-ar fi renunțat la proiect. Realitatea este cu totul alta, o spune chiar președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra. Documentația este…

- Presedintele USR Timis, Cristian Mos, a anuntat ca va candida la sefia CJ Timis. Printr-un mesaj laconic postat pe pagina sa de Facebook, Cristain Mos prezinta marile prioritati ale Timisului: investiții, infrastructura, inovație. The post Cristian Mos si-a anuntat candidatura la presedintia Consiliului…