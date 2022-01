Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști corupți, procurori incompetenți, avocați șpagari și jurnaliști drogați - acestea sunt acuzațiile grave lansate de persoana care administreaza contul de Facebook Viorel Șeicaru („bombardierul” cu epoleți care a condus acțiunile de rapire și tortura a „oamenilor legii” de la Secția 16).

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor il acuza pe ministrul Finantelor de abuz in serviciu, sustinand ca el a refuzat dezbaterea publica a unui proiect prin care veniturile unor bugetari raman la nivelul din 2021, potrivit news.ro. Sindicalistii din penitenciare…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a facut sambata și duminica verificari in șase penitenciare din țara, in ceea ce privește respectarea masurilor anti-Covid. Verificarile au vizat ...

- Este al doilea an in care romanii celebreaza Ziua Naționala in pandemie. La București, militarii defileaza deja pe sub Arcul de Triumf. Participa 1.500 de militari, cu aproximativ 100 de mijloace tehnice. In zona oficiala, accesul este permis doar cu certificat verde. Spectatorii la ceremonii trebuie…

- SPYNEWS prezinta documente exclusive din dosarul torționarilor de la Secția 16, care au rapit și torturat doi oameni, iar pe unul dintre ei liderul gaștii, Viorel Șeicaru, a urinat, ca sa il umileasca in stil mafiot.

- Poliția Romana zice ca este in alerta de gradul zero și ca il cauta de zor prin București și prin județele invecinate pe temutul interlop Mircea Nebunu, care, de fapt, de trei luni face live-uri și posteaza poze din Spania. Și, fiindca il cauta doar prin Romania, poliția nu a sesizat Europol sau Interpol.

- S-a stins din viața Igor Druța, ex-director adjunct al Departamentului Instituțiilor Penitenciare. Anunțul a fost facut de catre Administrația Naționala a Penitenciarelor, transmite Noi.md cu referire la unimedia.info. „Exprimam cu durere și profund regret trecerea in neființa a domnului Igor Druța,…

- „Pe cine nu lași sa moara, nu te lasa sa traiești” - zice proverbul din strabuni. Iar acest lucru il va simți pe pielea lui fostul șef al torționarului Șeicaru, caruia pușcariașul ii va face un denunț, in incercarea de a-și cumpara libertatea.