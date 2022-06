Liderul separatist pro-rus Denis Pusilin din Republica Populara Donetk, estul Ucrainei, a declarat ca nu doreste sa schimbe sentinta celor doi britanici si a marocanului condamnati la moarte sub acuzatia ca au luptat cu armata ucraineana, considerand-o ”perfect echitabila”, relateaza Le Figaro. ”Au venit in Ucraina pentru a ucide civili pentru bani. Acesta este motivul […] The post Liderul separatist pro-rus din Donetk refuza sa schimbe pedeapsa britanicilor condamnati la moarte, considerand-o ”perfect echitabila” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…