- Avocatul general al statului spaniol a cerut luni eliberarea din detentie a liderului separatist catalan Oriol Junqueras, in ceea ce este considerat a fi un gest de bunavointa politica in contextul sprijinului de care are nevoie Partidul Socialist Muncitoresc (PSOE) pentru a forma un nou guvern,…

- Condamnat în octombrie la o pedeapsa de 13 ani de închisoare pentru revolta și delapidare de fonduri publice, independentistul catalan Oriol Junqueras, ales în mai în Parlamentul European, ar fi trebuit eliberat, a apreciat joi justiția europeana, potrivitRador care citeaza France…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) i-a dat castig de cauza separatistului catalan incarcerat Oriol Junqueras in privinta imunitatii de europarlamentar, considerand ca statul spaniol ar fi trebuit sa-i permita sa iasa din inchisoare pentru a-si ocupa locul in legislativul european, transmit…

- Aceasta concluzie a avocatului general nu angajeaza CJUE, care urmeaza sa dea un verdict in aceasta speta, dar de obicei in hotararile sale instanta europeana tine cont de opinia avocatului general. Justitia europeana a fost solicitata de Curtea Suprema spaniola cu privire la imunitatea lui…

- Mandatul a fost redactat in limba spaniola, dar legea belgiana prevede ca documentul trebuie sa fie trimis in una dintre cele trei limbi nationale ale Belgiei sau in limba engleza. In acest caz, Spania va trimite un nou mandat saptamana viitoare, a precizat purtatoarea de cuvant.''Luand…

