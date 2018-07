Stiri pe aceeasi tema

- Componenta noului executiv format marti de liderul catalan Quim Torra a fost publicata in editia de vineri a Monitorului Oficial al Generalitat de Catalunya, lucru care nu se putea face fara acordul guvernului central care plasase regiunea sub tutela directa dupa tentativa de secesiune din toamna trecuta,…

- Guvernul spaniol a dat vineri unda verde intrarii in atributii a noului executiv catalan, care nu include oficiali incarcerati sau aflati in exil, conditie indispensabila pentru ridicarea tutelei impusa Cataloniei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Componenţa noului executiv format marţi…

- Noul presedinte al provinciei spaniole Catalonia, Quim Torra, a format, ieri, 29 mai, un guvern regional fara membri în exil, în închisori sau urmariti penal, anunta AFP. Liderul de la Barcelona a semnat un nou decret de nominalizare a ministrilor catalani, arata un comunicat…

- Noul presedinte al provinciei spaniole Catalonia, Quim Torra, a format marti un guvern regional fara membri in exil, in inchisori sau urmariti penal, anunta AFP. Liderul de la Barcelona a semnat un nou decret de nominalizare a ministrilor catalani, arata un comunicat oficial al autoritatilor provinciale.…

- Noul presedinte al executivului regional al Cataloniei, separatistul Quim Torra, s-a pronuntat vineri pentru o "reuniune fara conditii" si "pentru a discuta despre tot", exprimandu-si speranta ca acest lucru se va realiza "in urmatoarele zile", transmite AFP. Intr-o scrisoare adresata…

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat, din Germania, ca renunta sa mai candideze la sefia guvernului regional catalan si ca il desemneaza ca succesor al sau in aceasta functie pe deputatul Quim Torra, un nou venit in politica.

- Intr-o inregistrare video, Puigdemont l-a propus pe deputatul catalan Quim Torra la Presedintia Generalitatii - executivul Cataloniei. Torra, in varsta de 55 de ani, editor de profesie, ar putea sa fie investit in noua functie de catre Parlament in urmatoarele zile. Guvernul Spaniei a intervenit,…

- Carles Puigdemont, aflat in Germania in asteptarea eventualei sale extradari, ramane 'presedinte legitim' (al executivului catalan) si este 'normal ca el sa intentioneze sa se prezinte la presedintia' executivului catalan, a apreciat miercuri presedintele parlamentului Cataloniei, Roger…