Liderul senatorilor PSD: Daniel Cadariu e fantoma din Guvern Ministrul pentru Comerțul Exterior, Daniel Cadariu este pus la colț de liderul senatorilor PSD, Radu Ștefan Oprea, care il numește „fantoma de la Guvern”. Replica senatorului PSD, Radu Ștefan Oprea a survenit dupa refuzul lui Daniel Cadariu de a se implica in soluționarea problemei cerealelor ucrainene. ”Este un lucru care ține de comerțul exterior. Dovada, la intalnirea de ieri cu ministrul agriculturii Petre Daea și alți miniștri din Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria a participat Comisarul pentru Comerț, Valdis Dombrovskis. Ministrul fantoma al comerțului din Romania, Constantin Daniel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

