Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, declara ca exista temerea ca in cursa interna se implica și anumite organisme care nu au ce cauta in aceasta competiție politica. Liderul senatorilor liberali, președinte al PNL Dambovița,…

- Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, declara ca in partid exista temerea ca in cursa interna se implica și anumite organisme care nu au ce cauta in aceasta competiție politica. Liderul senatorilor liberali, președinte al PNL Dambovița,…

- ​Lupta pentru șefia PNL se ascute. Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, susține ca exista temerea ca în cursa interna se implica și "anumite organisme care nu au ce cauta în aceasta competiție politica". El comenteaza…

- Lupta pentru șefia PNL se acutizeaza. Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, declara ca exista temerea ca in cursa interna se implica și...

- Lupta pentru putere in PNL se intețește. Ludovic Orban l-a atacat din nou, vineri, pe premierul Florin Cițu, declarand ca Guvernul este emanația PNL și nu PNL este emanația Guvernului care trebuie sa asculte forurile statutare ale partidului. Premierul Florin Cițu și președintele PNL, Ludovic Orban,…

- Deja nu mai e un secret ca atenția liberalilor se concentreaza pe lupta pentru șefia PNL-ului, ce se va tranșa la Congresul din toamna. Pe masura ce se aleg președinții de filiale, se afla și cine il susține pe Florin Cițu, dar și cine e in tabara actualului președinte al PNL-ului, Ludovic Orban. Mai…

- Congresul PNL din septembrie este precedat de lupta interna pentru șefia organizațiilor teritoriale care vor alege noua echipa de conducere a partidului. Iar una dintre cele mai dure batalii se poarta la București, unde Rareș Bogdan și Ciprian Ciucu iși disputa fotoliul de lider. Recent, Ciprian Ciucu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, intr-o conferința de presa la Arad, ca „foarte multe” dintre filialele judetene ale PNL il sustin pentru sefia partidului. El spune ca nu este genul de om care sa faca poze ca sa-si arate sprijinul, subliniind ca, atunci cand un presedinte de filiala isi arata…