Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, susține ca ideea lansata de liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, cel care a cerut sa nu se mai faca rotația premierilor intre Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, reprezinta doar o fumigena care sa il scape pe liderul PNL de problemele avute in plan local.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost diagnosticat, vineri, cu COVID-19. El si-a anulat intalnirea cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care trebuia sa aiba loc astazi. Liderul PSD se simte bine. El a aflat ca este infectat in urma unui test pe care l-a facut, el testandu-se periodic avand…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, luni, ca va avea o intalnire cu premierul, Nicolae Ciuca, si cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, pe tema ajutorului pentru fermierii afectati de seceta. ”In cursul zilei de astazi o sa am mai mult ca sigur o intalnire si cu domnul prim-ministru, dar o sa…

- Imagini inedite cu liderul PSD Marcel Ciolacu au fost publicate pe Facebook, intr-un grup ai carui membri sunt in mare parte piloți militari, absolvenți ai Școlii de Aviație de la Boboc, din județul Buzau, unii dintre ei foști colegi ai tatalui lui Marcel Ciolacu, comandor Ion Ioan Ciolacu. In fotografii,…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni dimineața, ca vor fi prezentate masurile fiscale colegilor din Biroul Permanent National. Liberalii vor face acelasi lucru in interiorul partidului, iar apoi va avea loc o sedinta de coalitie pentru a stabili forma finala. „Pana…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a dat asigurari, miercuri, ca salariile demnitarilor nu vor fi majorate acum, aceasta fiind cel mai probabil decizia coalitiei de guvernare, adaugand ca „demnitarii trebuie sa stranga cureaua”. „Este o corectura (la Camera Deputatilor – n.r.). L-am chemat de dimineata pe…

- Mai mulți lideri AUR, in frunte cu președintele formațiunii George Simion, protesteaza marți in fața biroului lui Marcel Ciolacu de la Camera Deputaților și cer excluderea UDMR de la guvernare. Protestul AUR vine dupa ce luni partidul anunța ca vrea explicații oficiale de la premierul Nicolae Ciuca…

- PSD și PNL au din nou motiv de scandal in coaliție. In timp ce șeful PSD Marcel Ciolacu iși promoveaza, de cateva zile, ideea privind introducerea impozitului progresiv in Romania, șeful PNL și al Guvernului, Nicolae Ciuca, il contrazice ferm și spune ca nici gand sa se ia in considerare o astfel de…