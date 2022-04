Liderul pieței RCA din România, finanțat cu 73 de milioane de euro de bănci rusești Compania de asigurari Euroins SA, cu capital bulgar, a primit in ultimii ani trei imprumuturi de la doua banci internaționale in care Rusia este cel mai mare acționar. Ultimul dintre acestea, cu doar trei saptamani inainte de inceperea razboiului din Ucraina. Autoritațile romane au anunțat, imediat dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, ca se vor retrage din bancile internaționale cu capital rusesc, dar timp de o luna nu s-a intamplat nimic. Printre beneficiarii creditelor oferite de aceste banci se numara și Euroins SA, liderul pieței asigurarilor RCA din Romania. Cu nici o luna inaintea declanșarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

