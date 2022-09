Stiri pe aceeasi tema

- Polonia afirma ca se va opune "oricarui demers" al Bruxellesului care urmareste sa priveze Ungaria de finantari europene de 7,5 miliarde de euro din cauza riscurilor de coruptie din aceasta tara, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Coalitia Democrata (DK), aflata in opozitie in Ungaria, a anuntat vineri formarea unui guvern din umbra, in fruntea caruia se va afla eurodeputata Klara Dobrev, transmite MTI, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ungaria se dovedește din nou a fi un obstacol in calea sancțiunilor UE impotriva Rusiei - de data aceasta facand presiuni pentru ca trei oligarhi ruși sa fie eliminați de pe lista de sancțiuni, noteaza Politico.eu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- "Criza energetica este o consecința a unei alte crize dintre Rusia și Europa", a spus liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski. Potrivit Infotag, el a declarat acest lucru ieri, la o intalnire cu conducatorii mass-media din regiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Deputatul maghiar Agnes Vadai, din Coaliția Democrata, l-a intrebat pe procurorul general maghiar Peter Polt de ce nu au luat masuri impotriva „discursului teoriei rasiale" al lui Viktor Orban rostit in Romania la Tușnad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, marti, ca l-a informat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, intr-o conversatie telefonica, despre situatia de pe front si i-a cerut inasprirea sanctiunilor impotriva Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul PER, Danuț Pop, se intreaba de ce nu se dorește ca Romania sa aplice modelul Germaniei, Franței și al Marii Britanii, respectiv naționalizarea companiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Comisia Europeana a acordat Ungariei termen de o luna sa raspunda ingrijorarilor sale cu privire la statul de drept, inainte de a cere guvernelor Uniunii Europene sa suspende o parte din fondurile pe care Ungaria le va primi in cadrul bugetului din perioada 2021-2027 al blocului comunitar, relateaza…