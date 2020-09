Stiri pe aceeasi tema

- Publicația britanica The Guardian a realizat un top al celor mai promițatoare tratamente contra COVID. Chiar daca nu a fost gasit inca un remediu de succes, aceste tratamente au rezultate pozitive. Dexametazona Folosita inca de la inceputul anilor ’60, dexametazona este un medicament foarte ieftin,…

- Ministrul ungar de externe iși petrece in aceasta vara aparent febril, trebuie doar sa vizitați pagina sa de Facebook, scriu jurnaliștii atlatszo.hu, pentru a va asigura: intr-un mediu de birou, intr-un costum, cu un telefon mobil in mana, a discutat situația din Minsk cu straini de rang inalt, politicieni…

- Zeci de mii de oameni s-au adunat duminica la Minsk in protestul lor cel mai mare impotriva președintelui Aleksandr Lukașenko, scrie New York Times. Pare a fi cel mai mare protest din istoria Belarusului, fosta republica sovietica pe care Lukashenko a condus-o din 1994. Prezența uriașa a aratat ca…

- Fostul candidat la alegerile prezidentiale din Belarus, Valeri Tepkalo, care actualmente se afla in Ucraina, sustine ca opozitia este gata sa-i garanteze imunitate actualului presedinte belarus, Aleksandr Lukasenko, daca acesta cedeaza benevol puterea.

- Președintele intermar al Senatului, a vorbit, duminica, de la sediul PSD, despre legea carantinarii și izolarii, care se discuta acum in parlament. Robert Cazanciuc a lansat un atac la Guvern și spune ca ceea ce a trimis Executivul este un act prost. Liderul PSD Marcel Ciolacu a convocat, luni dimineața,…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…

- Autoritațile britanice au anunțat ca școlile din Anglia vor renunța la mare parte din restricțiile impuse pentru participarea copiilor la ore, așa incat școala sa se reia in condiții cat mai normale dupa vacanța, in septembrie, scrie The Guardian. Intenția a fost anunțata inaintea publicarii planului…