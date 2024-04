Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina face progrese in productia de rachete pentru a se apara de Rusia, a declarat seara trecuta presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in mesajul sau video difuzat zilnic. A fost demarata productia in serie si au fost dezvoltate noi modele, a spus Zelenski. Acum, este important ca armata sa poata…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat sambata, 6 aprilie, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia iși continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de acțiune, informeaza Reuters.Cel mai dur avertisment de pana acum al liderului ucrainean…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski crede ca Rusia va ataca și alte țari daca va reuși sa ocupe Ucraina. Liderul ucrainean a enumerat țarile și ordinea in care ar putea fi vizate de ruși. Este vorba despre Kazahstan, statele baltice, Polonia și jumatate din Germania, noteaza Mediafax. Președintele…

- UPDATE 6:52 - Volodimir Zelenski: Rachete balistice au avariat case si cladirea Academiei de Arte din Kiev. O alta lovitura la Odesa. Harkovul, intr-o situatie deosebit de dificila / Este extrem de important sa avem grija de cei care au nevoie de sprijinPresedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminica, ca este nevoie de voința politica pentru ca Ucraina sa iși asigure ajutorul militar de care are nevoie, altfel lumea se va confrunta cu "una dintre cele mai rușinoase pagini ale istoriei", relateaza Reuters preluat de mediafax. Liderul…

- Forțele ruse se pregatesc pentru o noua ofensiva impotriva ucrainenilor la sfarșitul lunii mai sau vara aceasta, dar Kievul are un plan de lupta clar, a declarat duminica președintele Volodimir Zelenski, potrivit news.ro. Liderul ucrainean a subliniat, in cadrul unei conferințe de presa de doua ore,…

- Directorul general al agentiei de supraveghere nucleara a ONU (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat ca va vizita miercuri centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, ocupata de Rusia, pentru a vedea daca aceasta poate fi operata cu un numar redus de personal si daca uraniul folosit pe post de combustibil, vechi…