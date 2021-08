Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Bebino a facut un atac de panica in instanta, dupa ce a fost adus in fata procurorilor sa dea explicatii intr-un nou dosar. La fata locului, a fost chemata ambulanta, iar liderul clanului Sportivilor a primit ingrijri medicale. Interlopul a fost saltat de mascati direct din pat si dus la…

- O persoana a fost atacata in casa de trei barbați inarmați cu cuțite drept razbunare pentru ca nu a vrut sa depuna marturie mincinoasa intr-o ancheta intr-un dosar de tentativa de omor. Anterior, victima a fost intimidata, iar mașina i-a fost avariata. Conform Antena 3, cel care ar fi condus…

- Petre Ilie, cunoscut ca lider al unui clan interlop din Capitala, a fost arestat preventiv, vineri, alaturi de alte sase persoane, in urma deciziei unui judecator de drepturi si libertati de la Tribunalul Bucuresti, pentru acuzatiile de camata si santaj, inclusiv la adresa unor dezvoltatori imobiliari,…

- Bebelusul, de numai o luna, a primit o sansa la viata din partea unei echipe mixte formate din medici romani si straini care au realizat interventia in premiera in tara noastra. Medicii romani de la Spitalul „Maria Sklodowska Curie” din Capitala au demonstrat inca o data ca au maini de aur și suflet…

- A fost marcata o noua premiera la Spitalul Orașenesc Mioveni. De data aceasta, este vorba despre o operație de artroplastie totala de genunchi (protezarea totala a genunchiului) prin aport minim invaziv(subvast), ce a permis pacientului sa se mobilizeze imediat dupa operație(timpul de recuperare fiind…

- Toata țara se afla in scenariul verde.Cele mai multe cazuri noi, respectiv 8, s-au inregistrat, ieri, in Prahova, urmata de Capitala, cu 7 astfel de cazuri. 23 de județe nu au raportat nicio infectare de luni și pana marți. Știre in curs de actualizare.

- Florian Tudor, zis “Rechinul”, a fost arestat, joi seara, in Mexic. Pe numele lui existau un mandat de arestare in lipsa emis de autoritațile din Romania, precum și o cerere de extradare. “Rechinul” este acuzat de coordonarea unei vaste rețele specializate in clonare de carduri și spalare de bani, care…