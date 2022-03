Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica (36 de ani) se afla in centrul unui nou scandal, dupa cel cu Ilie Nastase. Acum, fostul internațional este acuzat de o femeie ca o harțuiește pentru a obține un apartament, aflat intr-o zona de lux a capitalei. Georgeta, o femeia care locuiește intr-un apartament aflat in zona Dorobanți…

- Politic Declarație politica / Deputat PSD, Florin Piper-Savu: “Agricultura, motor important al economiei romanești” martie 9, 2022 10:28 Viitorul Romaniei este legat de agricultura. Agricultura este poate cea mai importanta resursa pe care Romania o are, un motor important al economiei romanești.…

- In timp ce milionarul Nick Radoi ii da un ultimatum și „amenința” ca iese la agațat, pe Internet, Madalina Apostol așteapta cu sufletul la gura decizia procurorilor, intr-un dosar in care este acuzata ca a comis un accident, bauta la volan.

- Filmarile pentru „Chefi la cuțite” sezonul 11 sunt in toi, iar de data asta, show-ul vine cu schimbari. Una dintre ele, este ca Gina Gpistol s-a intors pe platourile de filmare, la un an de cand a nascut-o pe Josephine.Gina Pistol revine in sezonul 11 de la „Chefi la cuțite”, dupa o pauza de un an,…

- Un elev al Liceului ”Alexandru Vlahuta” din Bucuresti este acuzat de comportament agresiv fata de colegi dupa ce i-a jignit si amenintat, iar Colegiul Municipal al Elevilor sustine ca nu a fost luata nicio masura concreta si cere autoritatilor rezolvarea acestei situatii, potrivit news.ro. Consiliul…

- Un deputat din Parlamentul Romaniei a fost trimis in judecata de procurorii DNA fiind suspectat de dare de mita. Parlamentarul, impreuna cu directorul general al Societatii de Transport Public Timisoara sunt suspectati ca au incercat sa mituiasca un alt deputat caruia i ar fi cerut in schimb sa nu partidipe…

- Dupa ce a oferit 500 de euro pentru persoana care-i va trimite lucrarea de doctorat a primarului Emil Boc, deputatul Emanuel Ungureanu sustine ca nu l-a acuzat pe primarul Clujului de impostura academica. Parlamentarul explica demersul sau lansand o provocare noua pentru toti politicienii din Romania…