Stiri pe aceeasi tema

- Diana șoșoaca lanseaza un atac dur la adresa Guvernului și totodata a transmis și o serie de amenințari cu privire la o serie de dosare penale. Senatoarea a anunțat ca va depune mai multe dosare penale și acțiuni in instanța pentru a ridica poporul sa lupte pentru drepturile lui. ”Va voi face dosare…

- Liderul AUR, George Simion, se arata extrem de revoltat din cauza faptului ca Bucureștiul revine in scenariul roșu și susține ca este timpul pentru proteste de amploare. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul care vindeca rapid Covid-19 ”Din nou scenariu…

- Diana Șoșoaca, senator independent, aleasa pe listele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) e de parere ca Bucureștiul a intrat in Scenariul Roșu din cu totul alte cauze decat cele care țin de sanatatea publica. Avocata a susținut intr-un video prezentat de Romania TV ca totul este un scenariu al autoritaților:…

- Diana Șoșoaca, senator independent, aleasa pe listele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) e de parere ca Bucureștiul a intrat in Scenariul Roșu din cu totul alte cauze decat cele care țin de sanatatea publica. Vezi și: VIDEO ȘOCANT Liderul rromilor pletoși a murit in timp ce facea live…

- George Simion a vorbit, pentru prima datam despre retragerea sprijinului politic al AUR pentru Diana Șoșoaca! Avocata nu a semnat adeziunea, așa cum ar fi trebuit, la AUR, pentru a putea candida la parlamentare, insa, cu toate acestea, a ajuns parlamentar, ea fiind membra a Partidului Neamul Romanesc.…

- Principalele teme de discuție, in aceste ultime zile, sunt cifrele covid și apariția Dianei Șoșoaca in Parlament. Avocata a generat adevarate polemici pe marginea atitudinii sale, iar reacțiile nu au fost așteptate prea mult. Cum era de așteptat, nici Mircea Badea nu s-a dat la o parte in a comenta…

- Poliția Capitalei a declanșat verificari dupa ce senatoarea AUR, Diana Șoșoaca, a mers in Parlament fara sa poarte masca de protecție, conform unor surse polițienești citate de G4Media.Diana Șoșoaca, care a invocat probleme de sanatate, a prezentat o adeverința medicala care nu ar fi valabil emisa conform…

- Au inceput negocierile pentru un nou Guvern. Președintele Klaus Iohannis a avtu astazi intalniri cu partidele politice, aflate in noul Parlament. Alianța AUR a fost reprezentata de catre avocata Diana Șoșoaca, liderul alianței, George Simion și alți membri ai partidului. Diana Șoșoaca cu masca și fara…