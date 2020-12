Stiri pe aceeasi tema

- Doi membri ai unui grup infracțional, suspectați de realizarea drogurilor in proporții deosebit de mari pe teritoriul raionului Criuleni, au fost reținuți de polițiști. Unul dintre suspecți a fost anterior judecat pentru infracțiuni similare, fiindu-i stabilita pedeapsa de 5 ani inchisoare cu suspendare.…

- Doi barbați cu virstele de 32 și 35 de ani locuitori a capitalei și r. Singerei, au fost reținuți de catre polițiștii Secției combatere infracțiuni in locuri publice și transport urban din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chisinau de comun cu angajații IP Centru, pentru comiterea unei pungașii. Cazul…

- Oamenii legii au destructurat activitatea unui grup, specializat in pastrarea si realizarea in cantitati mari si deosebit de mari a drogurilor de tip ,,Hidroponica”, atat pe teritoriul municipiului Chișinau cat și pe teritoriul Republicii Moldova. Cei patru s-au dovedit a fi cu varstele cuprinse intre…

- Șapte barbați au fost reținuți de catre oamenii legii, fiind banuiți de comercializarea drogurilor de tip ”Heroina” in proporții deosebit de mari. Indivizii sunt originari din Ialoveni și Chișinau, avand varste cuprinse intre 30 și 45 de ani.

- Polițițiștii din cadrul Direcției investigații criminalitate organizata a INI, in cooperare cu Direcția generala urmarire penala a IGP, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au reținut in flagrant membrii unei grupari criminale, in timp ce…

- Membrii unei grupari criminale, reținuți in flagrant in timp ce primeau suma de 2500 euro.Aceștia au șantajat un barbat de 32 in scopul de a transmite banii pentru haznaua criminala „obșeac”, sub pretextul susținerii financiare a deținuților din penitenciare.

- Trei barbați cu varste cuprinse intre 36 și 40 de ani, domiciliați in mun. Chișinau, Edineț și Balți au fost reținuți, fiind suspectați de circulația ilegala a drogurilor. Doi dintre ei au fost arestați pentru 30 de zile, iar al treilea este cercetat in stare de libertate.

- Oamenii legii au destructurat activitatea unui grup infractional specializat in escrocherie, format din trei persoane cu varsta cuprinse intre 30 si 40 ani. Politistii au retinut in flagrant un membru al grupului, in timp ce primea bani. Mai mult, organizatorul grupului este cercetat penal si in dosarul…