Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va lucra din greu pentru a construi un viitor in care sa fie aliata si partenera a Marii Britanii, dupa ”divortul” care intra vineri in vigoare, a scris Ursula von der Leyen in cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, transmite Reuters, potrivit news.ro.Intr-un articol…

- Votul, prevazut pentru ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei), va fi precedat de o dezbatere la care au fost invitati presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Consiliului European, Charles Michel, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, si vicepresedintele pentru…

- Parlamentul European supune la vot, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, potrivit unui comunicat al PE. Votul, prevazut pentru ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei), va fi precedat de o dezbatere la…

- Bruxelles, 29 ian /Agerpres/ - Parlamentul European supune la vot, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, potrivit unui comunicat al PE. Votul, prevazut pentru ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei), va…

- Charles Michel, președintele Consiliului European, și Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, au semnat vineri acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit a ratificat joi tratatul, potrivit Mediafax."Astazi am semnat, din partea UE, impreuna…

- Premierul Ludovic Orban incepe astazi o vizita oficiala de trei zile, la Bruxelles. Seful Guvernului se va intalni atat cu liderii Uniunii Europene, cat si cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. La Bruxelles, premierul este insotit de Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, si de trei…

- Guvernul condus de Ludovic Orban se reunește luni, 6 ianuarie, la Palatul Victoria (de la ora 16.00), pentru prima ședința din acest an, informeaza Executivul, care nu a oferit detalii despre ordinea de zi. Ultima ședința din 2019 a avut loc pe 30 decembrie. Marți, premierul va efectua prima vizita…

- Ursula von der Leyen a preluat duminica oficial functia de presedinte al Comisiei Europene, iar Charles Michel si-a inceput mandatul de presedinte al Consiliului European, in cadrul unei ceremonii la care au participat si alti noi lideri ai institutiilor europene, relateaza AFP si DPA. "Este responsabilitatea…