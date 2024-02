Liderii Coalitiei ar fi ajuns la un acord in privinta comasarii alegerilor! PNL si PSD ar avea candidati comuni la toate alegerile

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției au amanat ședința care ar fi trebuit sa aiba loc, duminica, insa Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu au vorbit la telefon și s-ar fi ajuns la o ințelegere pe comasare și candidați comuni la toate alegerile din anul 2024. Conform surselor din PNL, Ciolacu și Ciuca au picat de acord sa…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti, 13 februarie, ca orice prelungire a negocierilor cu PSD pe tema comasarii alegerilor, dincolo de ziua de vineri, 16 februarie, „este inoportuna” și doar „ocupa spațiul public”.Al doilea om in stat a fost intrebat la Senat cat timp mai are coalitia PNL-PSD…

- Liderii PNL și PSD nu au reușit nici luni sa decida asupra calendarului electoral din 2024, prin stabilirea unor alegeri comasate, marea problema fiind legata de solicitarea social-democraților de susținere a lui Marcel Ciolacu in cursa pentru prezidențiale, potrivit informațiilor „Adevarul”.

- Dupa aproape trei ore de discutii la Palatul Victoria intre cele doua partide de coalitie, liderul PSD, Marcel Ciolacu, si cel al PNL, Nicolae Ciuca, nu au cazut de acord in privinta comasarii alegerilor europarlamentare cu cele locale, au declarat luni, 12 februarie, surse din coalitie.Dupa aproape…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, și președintele PSD, Marcel Ciolacu, se vor intalni luni la amiaza, pentru a relua discuția despre o posibila comasare a unor runde de alegeri, in anul 2024. Cel mai probabil, in ziua fixata pentru alegerile europarlamentare, 9 iunie 2024, se vor desfașura și alegerile…

- In ședința coaliției de guvernare se discuta toate ipotezele in privinta comasarii alegerilor, a declarat presedintele PNL, Nicolae Ciuca. The post POLITICA Update: Liderii coaliției nu au ajuns la o concluzie in privinta comasarii alegerilor first appeared on Informatia Zilei .

- Liderii PSD si PNL nu au ajuns la o concluzie finala in privinta comasarii alegerilor, in urma sedintei de coalitie desfasurata joi dupa-amiaza, la Palatul Victoria, au precizat surse politice pentru AGERPRES. Potrivit acelorasi surse, discutiile, care au vizat tot calendarul alegerilor programate pentru…

- In cadrul coaliției de guvernare se discuta intens despre comasarea alegerilor europarlamentare cu alegerile locale, dar și despre comasarea primului tur al prezidențialelor cu alegerile parlamentare.In cadrul coaliției, premierul Marcel Ciolacu a tras frana și le-a transmis celor de la PNL ca nu…