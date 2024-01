Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a deveni mai eficienta in viitor, Alianța Nord-Atlantica are nevoie de o transformare radicala in ceea ce privește capacitatea de a purta un razboi, a declarat miercuri șeful Comitetului Militar al NATO, amiralul Rob Bauer. Acesta a adaugat ca Alianța Nord-Atlantica intra intr-o noua „era a apararii…

- Nicolas Tenzer, președintele Centrului francez pentru studiul și cercetarea deciziilor politice, a declarat ca Rusia ar trebui sa sufere o infrangere similara cu Germania și Japonia in cel de-al Doilea Razboi Mondial. El a menționat ca rezultatul bataliei din Ucraina va decide viitorul pentru deceniile…

- Nicolas Tenzer, președintele Centrului francez pentru studiul și cercetarea deciziilor politice, a declarat ca Rusia ar trebui sa sufere o infrangere similara cu Germania și Japonia in cel de-al Doilea Razboi Mondial. El a menționat ca rezultatul bataliei din Ucraina va decide viitorul pentru deceniile…

- Kremlinul a apreciat miercuri ca orice nou ajutor al Uniunii Europene pentru Ucraina nu va afecta rezultatul conflictului din aceasta tara si ca astfel de cheltuieli nu ar face decat sa afecteze economia europeana, relateaza TASS si Reuters.Financial Times a relatat marti ca UE pregateste un plan…

- Intr-un “tangou” diplomatic de prima importanța, liderii UE se vor intalni in aceasta saptamana ca sa decida eventuala deschidere a negocierilor vizand viitoarea aderare a Ucrainei la UE. Numai ca Ungaria amenința sa lase Kievul cu mana goala intr-un moment decisiv al conflictului. Mulți considera…

- Trebuie sa discutam despre Ucraina. In timp ce atenția lumii s-a indreptat spre razboiul dintre Israel și Hamas, acest pamant bogat și intunecat a fost zguduit de un dur cutremur. Contraofensiva Ucrainei a eșuat sau, potrivit declarațiilor lui Volodimir Zelenski, „nu a dus la rezultatele scontate”,…

- Ministrii de externe din NATO se reunesc, incepand de marti, la Bruxelles pentru a discuta diferite chestiuni de securitate, printre care razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si tensiunile sporite dintre Serbia si Kosovo, potrivit DPA, citata de Agerpres.

- Vizat din martie 2023 de un mandat de arestare al Curții Penale Internaționale (CPI), Vladimir Putin nu poate calatori pe plan internațional așa cum dorește pentru a nu risca arestarea. Astfel, președintele rus a ratat recent G20 din India, dar pe 22 noiembrie, in cadrul unui nou summit virtual al grupului,…