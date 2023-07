Stiri pe aceeasi tema

- Un liberal da carțile pe fața. Vergil Chitac, primarul liberal al municipiului Constanta, crede ca Eduard Hellvig, care a demisionat de la conducerea SRI, va reveni in PNL si ca ar putea candida la alegerile europarlamentare de anul viitor. Chitac a fost intrebat la Prima TV cum a perceput demisia lui…

- Hellvig va candida la alegerile europarlamentare de anul viitor, susține primarul liberal al municipiului Constanța, Vergil Chițac. Intrebat in emisiunea “Insider politic” de la Prima TV cum a perceput demisia lui Eduard Hellvig din fruntea SRI, Vergil Chițac a raspuns: “Sincer, eu cred ca domnul Hellvig…

- Vergil Chitac, primarul liberal al municipiului Constanta, este de parere ca, dupa demisia din fruntea SRI, Eduard Hellvig va reveni in PNL si va candida la alegerile europarlamentare de anul viitor.

- Primarul general al Constanței, Vergil Chitac, crede ca Eduard Hellvig se va intoarce in PNL și va candidata la alegerile care au loc anul viitor. Edilul Chitac a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, cum a perceput demisia lui Eduard Hellvig din fruntea SRI. ”Sincer,…

- Un prim nume vehiculat pentru șefia SRI este cel al unei femei. Este vorba despre Delia Dinu, in prezent șef al Departamentului de Protocol de la Cotroceni, dar și consilier prezidențial. Delia Dinu este licențiata in drept și a facut parte din Serviciul de Paza și Protecție din 2000 pana in 2012. Ulterior,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți seara, 4 iulie, la Romania TV, ca a aflat ca Eduard Hellvig va demisiona de la conducerea Serviciului Roman de Informații cu puțin timp inaintea anunțului oficial și a precizat ca inca nu a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre succesorul lui Hellvig.„Nu…

- Eduard Hellvig, directorul Serviciului Roman de Informații, a anunțat luni, 3 iulie, intr-o declarație de presa, ca a decis sa renunțe la șefia SRI, spunand ca și-a indeplinit obiectivele propuse și argumentand ca „este sanatos pentru democrație” ca un șef al unui astfel de serviciu sa aiba un mandat…

- Eduard Hellvig a anuntat, luni, ca renunta la functia de director al Serviciului Roman de Informatii, sustinand ca a discutat „deschis” pe aceasta tema cu presedintele Klaus Iohannis in ultimele saptamani. „Finalizarea proceselor de actualizare operationala a SRI ma obliga, in egala masura, si la analiza…