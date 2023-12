Licitatii publice: RCSRDS SA asigura interconectarea sistemelor video ale unitatilor scolare din municipiul Constanta cu dispeceratul Politiei Locale (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta a atribuit un acord cadru pe 48 de luni de servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale din cadrul unitatii medicale pentru suma de 12.091.200 lei fara TVA Valoarea acordului cadru este cuprinsa intre minim…

- Valoarea totala a achizitiei este de 15.983.990.13 lei fara TVA Castigatoarea contractului este societatea Autoprima Serv SRL controlata de familia Balagiu Iudit si Adrian Autoprima Serv SRL a raportat in 2022 o cifra de afaceri de 147.648.939 lei, profit 14.634.268 lei si 185 angajati Compania a contractat,…

- Primaria Constanta a atribuit serviciul de consultanta pentru elaborarea caietului de sarcini si consultanta de specialitate si executie lucrari, pentru realizarea obiectivului de investitii "Bulevardul Madrid Castigatorul contractului a fost desemnat Elada Elit Consulting SRL Valoarea contractului…

- Ceremonia de inaugurare a Teatrului de Vara "Jean Constantin" a avut loc pe 24 iunie 2022 Recent, primaria Techirghiol a atribuit doua loturi din contractul de modernizare si extindere Teatrul de Vara societatii DB Technolight SRL din Brasov Asociatii firmei sunt Rodica Hosu si Dan Belivan. Cei doi…

- Primaria Constanta a lansat in luna iulie a.c. achizitia pentru iluminat festiv in perioada sarbatorilor de iarna in municipiul Constanta. Licitatia structurata pe trei loturi a avut o valoare totala estimata de 3.599.139 de lei fara TVA, aproximativ 900.000 euro. La finalizarea achizitie, pe 3 noiembrie…

- Fiecare contract are o valoare de 265.000 lei, respectiv 53.290 euro High Construct Project SRL trebuie sa elaboreze documentatiile tehnico economice pentru proiecte de crestere a eficientei energetice a imobilelor scolilor 6 si 36 din municipiul Constanta Asociat unic si administrator figureaza Marius…

- Valoarea estimata a contractului este de 16.429.41 lei fara TVA Elevatorul pasitor pentru scari este un dispozitiv pentru transportul persoanelor cu handicap locomotor pe scari in cladirile care nu sunt dotate cu lift Firma castigatoare, Toda International SRL a raportat in 2022 o cifra de afaceri de…

- Primaria Constanta a atribuit direct un contract de servicii de mentenanta pentru sistemele de securitate ale municipalitatii Ofertant castigator este Erika Power Systems SRL cu sediul social in Constanta Valoarea contractului este de 82.800 lei Asociatii SRL ului sunt Cosmin Nicolae Encica, Isac Cristache…