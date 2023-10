Licitație pentru „cel mai bun whisky scoțian” Luna viitoare va fi scoasa la licitație o sticla cu „cel mai bun whisky scoțian”, dupa cum il numește Sotheby’s. Valoarea sticlei este estimata la 1,2 milioane de lire sterline, potrivit casei de licitații. Sticla de single malt licitata are 96 de ani și a fost produsa de distileria Macallan Adami 1926. Licitația va avea loc la Londra, pe 18 noiembrie, cu un preț estimat de 750.000 de lire sterline. Se va putea licita și in avans, de pe 1 noiembrie. In 2019, o versiune a Macallan 1926 a fost vanduta pentru 1,5 milioane de lire sterline. Exista trei variante diferite ale whisky-ului. „Macallan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un whiskey scoțian extrem de rar, Macallan Adami 1926, urmeaza sa fie scos la licitație, luna viitoare, la Londra. Specialistii estimeaza ca s-ar putea vinde cu 1,2 milioane de lire sterline, ceea ce ar insemna un record absolut pentru un astfel de produs.

- In 2021, o scena biblica atribuita cercului lui Rembrandt si estimata la 10.000-15.000 de euro a ajuns la o licitatie online. In curand va reveni in bloc ca o pictura autentica a maestrului olandez, cu un pret de opt cifre pe masura. Sotheby's va oferi "The Adoration of the Kings" (in jurul anului…

- Capodopera lui Pablo Picasso din 1932 „Femme A La Montre", expusa la sediul Sotheby's din Londra, ar putea fi vanduta cu peste 120 de milioane de dolari la o licitatie, transmite sambata AFP.

- O colecție valoroasa de sticle de vin va fi scoasa la licitație in urmatoarele 12 luni. Vor fi cinci licitații in cadrul carora proprietarul colecției va vinde colecția evaluata la 50 de milioane de dolari.Colecția conține 25.000 de sticle de vin și este deținuta de miliardarul Pierre Chen. Aceasta…

- Manuscrisul celebrului hit al formatiei Queen, „Bohemian Rhapsody”, scris de mana de Freddie Mercury a fost vandut cu 1,3 milioane de lire sterline (1,6 milioane de euro), in care sunt incluse si taxele, miercuri seara, la casa de licitatii Sotheby’s din Londra, relateaza AFP. Aceste 15 pagini scrise…

- Manuscrisul celebrului hit al formatiei Queen, "Bohemian Rhapsody", scris de mana de Freddie Mercury a fost vandut cu 1,3 milioane de lire sterline (1,6 milioane de euro), in care sunt incluse si taxele, miercuri seara, la casa de licitatii Sotheby's din Londra, relateaza AFP.

- Manuscrisul celebrului hit al formatiei Queen, "Bohemian Rhapsody", scris de mana de Freddie Mercury a fost vandut cu 1,3 milioane de lire sterline (1,6 milioane de euro), in care sunt incluse si taxele, miercuri seara, la casa de licitatii Sotheby's din Londra, relateaza AFP.Aceste 15 pagini scrise…

- Pianul lui Freddie Mercury, la care acesta a compus aproape toate lucrarile sale de la „Bohemian Rhapsody” incoace, a fost vandut cu 1,742 milioane de lire sterline (2 milioane de euro) la licitația organizata miercuri seara la Sotheby's din Londra, potrivit AFP.