Licitaţie pentru 57 de locuri de parcare pe strada Libertăţii, în Nicolina Cei care vor sa participe la procedura trebuie sa faca dovada ca locuiesc in unul dintre urmatoarele blocuri: 649, 650, 651, 625 si 653. Licitatia se va desfasura prin intermediul aplicatiei WhatsApp. Cei interesati trebuie sa depuna documentele de participare cel tarziu pe 20 aprilie, procedura fiind programata doua zile mai tarziu. Costurile se ridica la 65 de lei, suma necesara pentru garantia de participare (50 lei), taxa aferenta caietului de sarcini (10 lei) si taxa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

