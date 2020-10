Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a aprobat astazi cateva modificari de scenarii privind funcționarea unitaților de invațamant din județ, ca urmare a schimbarii situației epidemiologice, la propunerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj și cu avizul Direcției de Sanatate Publica…

- O unitate școlara de pe Valea Bargaului intra INTEGRAL in scenariul roșu, dupa ce patru clase din cadrul acesteia erau deja in acest scenariu, de cateva zile. De asemenea, doua grupe de gradinița din Reteag vor intra tot in scenariul roșu. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca patru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a decis, marți seara, trecerea in scenariul roșu de funcționare, cu activitați exclusiv online, la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, unde cinci elevi au fost confirmați cu Covid-19, potrivit Mediafax.„Ca urmare a apariției…

- Joi, 10 septembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a stabilit programul conform caruia vor merge la școala elevii din tot județul. Elevii vor participa la cursuri conform unuia dintre urmatoarele 3 scenarii: SCENARIUL 1 Participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor in…