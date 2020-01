Libian, condamnat la 19 ani de închisoare în SUA. A comis atentatul de la Benghazi, în 2012 In acest atac - care a socat America la 11 septembrie 2012 - a fost ucis ambasadorul american John Christopher Stevens, un functionar de la Departamentul de stat american si doi membri ai Agentiei Centrale americane de Informatii (CIA).



Pedeapsa lui Mustafa al-Imam, in varsta de 47 de ani - care a fost gasit vinovat de terorism in iunie 2019 in urma unui proces de sase saptamani - a fost stabilita joi de un tribunal din Washington.



Mustafa al-Imam ”a jucat un rol important” in acest atac, a acuzat, citata intr-un comunicat procurorul Jessie Liu.



”Aceasta pedeapsa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

