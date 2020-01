Libia/Conferinţa de la Berlin: Acord internaţional pentru relansarea eforturilor de pace Principalele tarile afectate de conflictul din Libia au promis duminica sa respecte un embargo asupra armelor si sa nu se mai amestece in afacerile interne, pentru a incerca sa readuca pacea in aceasta tara macinata de razboi civil, relateaza AFP. Totusi, consecintele in teren ale acestui angajament luat in cadrul summitului international de la Berlin raman incerte: cei doi rivali directi, Fayez al-Sarraj, seful guvernului de uniune nationala recunoscut de ONU la Tripoli, si rivalul sau din estul tarii Khalifa Haftar, au refuzat sa se intalneasca la conferinta sub egida ONU. Seful diplomatiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

