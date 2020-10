Dialogul inter-libian sub auspiciile ONU planificat sa aiba loc la inceputul lunii noiembrie in Tunisia, in incercarea de a scoate Libia din haos, va fi deschis liderilor care nu vizeaza posturi guvernamentale, ci se gandesc mai intai la tara lor, conform viziunii onusiene, informeaza AFP. "Vrem sa vedem oameni care nu vor fi aici pentru propria lor cariera politica, ci pentru tara lor", a declarat emisarul interimar al ONU in Libia, Stephanie Williams la sfarsitul unei intrevederi cu presedintele tunisian Kais Saied. In prezent, Libia este impartita intre doua autoritati rivale: Guvernul de Uniune…