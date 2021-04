Libertatea de cult este amenintata in una din trei tari la nivel mondial, din cauza incalcarilor care au crescut brusc in ultimii doi ani, a declarat organizatia catolica Aid to the Church in Need (AED) intr-un raport publicat marti, relateaza AFP. „In urma cu doi ani, libertatea religioasa a fost incalcata in una din cinci tari. In prezent, credinciosii sunt persecutati sau discriminati in una din trei tari din lume, adica in 62 de tari”, a declarat pentru AFP Benoit de Blanpre, directorul AED. Fundatie internationala de drept pontifical, ACN examineaza situatia tuturor cultelor religioase din…