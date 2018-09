Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii sustin ca premierul Viorica Dancila a ''devoalat'' ilegalitatile in adoptarea OUG pentru rectificarea bugetului de stat pe 2018 prin declaratiile facute, PNL aratand ca rectificarea a fost operata fara avizul CSAT si al Consiliului Legislativ. "Uneori, analfabetismul actualului…

- PNL susține ca rectificarea bugetara a fost adoptata ilegal, facand referire la o declarație de vineri a premierului care a susținut ca dupa adoptare s-a cerut avizul Consiliului Legislativ. Liberalii spun ca avizul Consiliului ar fi fost necesar inainte și nu dupa adoptarea proiectului."Uneori…

- Dancila nu vede un razboi președinte-Guvern: Sunt adepta consensului, mi-aș dori o relație interinstituționala buna, a spus premierul, vineri, la Argeș, unde efectueaza o vizita de lucru. Intrebata care mai este relația sa cu președintele Klaus Iohannis, premierul a spus ca, ea, personal, este adepta…

- Premierul Romaniei susține ca rectificarea bugetara ar trebui sa fie publicata in Monitorul Oficial in cursul acestei zile, menționand ca documentul a fost trimis in cursul dimineații spre publicare."Imediat dupa ședința de guvern, rectficarea a plecat catre Consiliul Legislativ, avem 200…

- Guvernul s-a grabit sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetara, fara avizul CSAT, aviz de altfel obligatoriu, si fara sa astepte consultarile la care a fost invitat de presedintele Klaus Iohannis pe aceasta tema.

- Presedintele Klaus Iohannis urma sa se intalneasca joi cu ministrii Finantelor si Justitiei pentru discutii pe tema rectificarii bugetare, in contextul in care Guvernul a adoptat proiectul de rectificare bugetara in absenta unui aviz al CSAT si in care invitatia la consultari a fost adresata premierului…

- Abrogarea infractiunii de abuz in serviciu anuntata voalat de Liviu Dragnea ar arunca in aer sute de dosare aflate pe rolul instantelor. 53% din dosarele DNA privesc frauda si coruptie in achizitii publice, dosare deschise pentru aceasta infractiune. Prejudicii de sute de milioane de euro raman nerecuperate.…