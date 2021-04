Stiri pe aceeasi tema

- Ben Oni Ardelean, vicepresedinte al PNL, a anuntat sambata ca va cere premierului Florin Citu, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. „In calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, voi solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic Național, DEMITEREA…

- Deputata PSD Laura Vicol s-a lansat, vineri noapte, intr-un val de invective la adresa Guvernului in contextul transferului unor pacienti de la Spitalul „Foisor” catre alte spitale. Vicol a fost avocata fugarului Daniel Dragomir, fiind apoi propulsata pe listele PSD de Sebastian Ghita. Cand se redeschid…

- Activista PSD Codruta Cerva si negationistul Pompiliu Diplan au provocat scandal, vineri noapte, in fata Spitalul de Ortopedie „Foisor” din Capitala dupa ce Raed Arafat a decis ca 20 de pacienti sa fie transferati la alte spitale. „Foisor” devine spital COVID. Spitalul Foișor devine spital Covid-19!…

- Raed Arafat: Unde incidența este de peste 4 la mie, in ultimele 14 zile, urmeaza ca in timpul weekendului, și anume in zilele de vineri, sambata și duminica, circulația sa fie permisa doar pana la orele 20, și nu pana la 22 cum este acum, iar la operatorii economici, activitatea sa fie permisa pana…