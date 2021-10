Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Finanțelor, Dan Vilceanu, reacționeaza la insistențele lui Vlad Voiculescu, președintele USR București, cu privire la declararea carantinei totale in Romania. Vilceanu acuza USR ca vrea sa bage țara in faliment și promite ca economia nu va fi inchisa. „USR vrea LOCKDOWN…

- Vlad Voiculescu a publicat vineri, pe Facebook , documentul prin care le-a cerut in ianuarie premierului Florin Cițu și președintelui Klaus Iohannis sa prioritizeze la vaccin persoanele de peste 65 de ani și pe cele cu boli cronice. Fostul ministru al Sanatații afirma ca propunerea s-a lovit de refuzul…

- Vlad Voiculescu saluta inițiativa procurorilor DNA: „Prin decizia lui Florin Cițu, Romania a comandat irațional vaccinuri fara numar” Vlad Voiculescu saluta inițiativa procurorilor DNA: „Prin decizia lui Florin Cițu, Romania a comandat irațional vaccinuri fara numar” Fostul ministru al Sanatații, Vlad…

- Vlad Voiculesu, fost ministru al sanatatii, anunta, intr-o postare pe Facebook, dupa anuntul DNA privind achizitia de vaccinuri anti-COVID, ca decizia de a comanda vaccinuri a fost luata de premier, fara a consulta ministerul sanatatii."Anchetarea de catre DNA a modului in care Romania a achiziționat…

- Cseke Attila le-a cerut reprezentanților Direcțiilor de Sanatate Publica sa puna in aplicare planurile de reziliența care au fost asumate la nivelul fiecarui județ, iar directorii sa mearga in spitale pentru a raporta o imagine corecta a situației, a informat, marți, Ministerul Sanatații. Ministrul…

- Premierul Cîțu a postat un mesaj pe Facebook joi dimineața, la câteva ore dupa ce a decis revocarea ministrului Justiției Stelian Ion, iar partenerii de guvernare USR-PLUS au anunțat ca vor susține o moțiune de cenzura împotriva guvernului daca actualul prim ministru ramâne în…

- Energia electrica in Romania are printre cele mai mici prețuri din Europa, iar fara liberalizarea pietelor, in orice sector, nu vom avea niciodata apetit pentru investitii, a scris pe Facebook ministrul Energiei, Virgil Popescu.