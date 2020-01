Liberalii critica bugetul municipiului Constanta pentru 2020 - O compunere care condamna orasul la subdezvoltare!“

Presedintele PNL Constanta, Bogdan Hutuca, afirma ca primarul Decebal Fagadau arunca o compunere, pe care o numeste Bugetul Constantei pe anul 2020 si cere sa fie crezut pe cuvant, o poveste trista despre cum sa condamni un oras, an de an, la subdezvoltare. "Primarul Fagadau ne prezinta un buget scris din varful pixului, fara posibilitatea de a vedea in mod real, defalcat pe capitole, de unde vin banii si pe ce sunt cheltuiti. Stim doar ca isi propune sa cheltuiasca cu 116 milioane de lei m ...