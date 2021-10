Liberalii au decis ca ”dacă nu se conturează o majoritate”, să nu mai facă nici o propunere de premier Conducere PNL a decis vineri, intr-o ședința-fulger a Biroului Executiv, sa nu faca nici o propunere de premier la consultarile de luni de la Cotroceni daca nu strang o majoritate, potrivit unui comunicat al partidului. Daca insa se va realiza o majoritate, propunerea de premier a partidului va fi Florin Cițu, potrivit comunicatului citat. Cu o zi in urma, PNL decisese sa mearga cu Florin Cițu ca propunere de premier la Cotroceni, indiferent de situație. Update 15.49: Comunicatul PNL: Partidul Național Liberal a decis in ședința Biroului Executiv Național de azi, ținand cont de nevoia de deblocare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Liberalii au revenit vineri in privința nominalizarii pentru funcția de premier. Florin Cițu este varianta PNL doar daca se contureaza o majoritate parlamentara. In caz contrar, PNL nu se va prezenta cu o propunere de premier la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni.

