Liber la furat pe șantiere! Un bărbat a fost prins când substrăgea mai mulți litri de motorină Romanul nu-i roman pana nu pleaca și cu ceva acasa de la locul de munca. Furtul de motorina de la utilajele foloiste pe șantier a devenit deja o normalitate in Romania! Spre exemplu, astazi, un gurgiuvean a fost surprins in timp ce substragea motorina de la mai multe utilaje aflat in staționare pe Autostrada de Centura a Bucureștiului – A0, zona sud. Pe numele sau, Petre Stroe din comuna giurgiuveana Calugareni, a substras mai mulți litri de motorina de la mai multe utilaje in mai multe canistre, pe care urma sa se deplaseze catre locuința, acolo unde motorina urma sa fie vanduta la prețuri derizorii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

