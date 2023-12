Liber la călătorii în SUA fără viză. Când intră România în programul Viza Waiver Liber la calatorii in SUA fara viza. Cand intra Romania in programul Viza Waiver. Marea majoritate a romanilor spera sa calatoreasca in America fara viza. Va fi acest lucru posibil? Romania ar putea intra in programul Viza Waiver. Iar asta inseamna o mulțime de avantaje pentru țara noastra. Ce inseamna acest lucru? Romanii care au primit deja o viza pentru SUA, deci au fost deja la ambasada și au calatorit pot sa iși reinnoiasca viza fara interviu. Practic, tot ce trebuie sa faca romanii care solicita reinnoirea vizei este sa completeze un formular, sa plateasca taxa, sa trimita pașaportul prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

