Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean cu dubla cetatenie, libaneza si belgiana, acuzat de Statele Unite ca a finantat miscarea Hezbollah din Liban, sustinuta de Iran, a fost extradat din Romania si a fost acuzat pus sub acuzare miercuri la tribunalul federal din Brooklyn pentru incalcarea sanctiunilor si spalare de bani, au…

- Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alte țari occidentale au inceput duminica sa-si evacueze cetatenii sau personalul diplomatic din Sudan, unde confruntari violente dintre armata si paramilitari au loc de mai bine de o saptamana. Forțele speciale americane, imbarcate in elicoptere de transport…

- Polonia isi propune sa devina centrul de service in Europa pentru tancurile Abrams fabricate in Statele Unite, a declarat miercuri prim-ministrul Mateusz Morawiecki in timpul unei vizite in SUA, informeaza Reuters, citata de Agerpres. „Vreau ca un centru de service pentru tancurile Abrams pentru intreaga…

- Potrivit unor surse ruse, un avion aparținand armatei ucrainene s-a prabușit in regiunea Bryansk din Rusia, iar pilotul ar fi fost reținut. Pilotul ucrainean, reținut in regiunea Bryansk, a spus ca scopul zborului a fost urmarirea liderului, apoi, la comanda liderului, era necesara fotografiarea unui…

- Fortele ruse au obtinut unele succese in luptele pentru Bahmut, oras situat pe linia frontului din estul tarii, au declarat miercuri seara oficiali militari ucraineni, adaugand ca luptatorii lor inca rezista intr-o batalie care dureaza de mai multe luni, relateaza Reuters. Orasul minier Bahmut si localitatile…

- Rusia va incerca sa recupereze ramașițele dronei militare americane care a cazut in Marea Neagra, a anunțat secretarul Consiliului de Securitate al Moscovei, Nikolai Patrușev, citat de Reuters. „Nu știu daca le putem recupera sau nu, dar cu siguranța va trebui sa facem asta și ne vom ocupa de asta.…

- Un cetațean libanez care este considerat finanțator-cheie al gruparii teroriste Hezbollah a fost arestat vineri, la București. Mohammad Ibrahim Bazzi a fost etichetat drept "terorist global" in 2018, de Statele Unite ale Americii.

- Statele Unite ale Americii (SUA) le-au transmis cetatenilor lor sa paraseasca Rusia in cel mai scurt timp din cauza razboiului din Ucraina si a riscului unor arestari arbitrare din partea agentiilor ruse de aplicare a legii, relateaza luni Reuters. ”Cetatenii Statelor Unite care locuiesc sau calatoresc…