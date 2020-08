Stiri pe aceeasi tema

- Seful vamii a fost audiat timp de patru ore si jumatate de catre judecatorul Fadi Sawan, care a ordonat arestarea acestuia, a relatat Agentia nationala libaneza de stiri (NNA). Citeste si: Beirutul, zguduit de doua explozii puternice. Deflagratia din port a fost devastatoare, sunt cel putin…

- FBI va ajuta autoritațile din Liban in ancheta privind explozia din portul Beirut. Experții poliției federale americane se vor alatura curand experților libanezi, potrivit Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

- Premierul libanez Hassan Diab a anuntat luni seara demisia guvernului sau, la sase zile dupa explozia devastatoare produsa in portul capitalei Beirut, soldata cu sute de morti si mii de raniti, transmit agentiile internationale de presa. Seful guvernului, care se prezinta ca fiind independent, a dat…

- Președintele libanez, Michel Aoun, a semnalat in aceasta dupa-amiaza ca ancheta are in vedere mai multe piste legate de explozia din portul Beirut, inclusiv neglijența, accident și amestec din exterior, relateaza canalul TV Al Arabiya . "Motivul nu a fost inca stabilit. Exista posibilitatea unei intervenții…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut joi o ancheta internationala ''transparenta'' privind exploziile care au devastat portul din Beirut si imprejurimile, explozii soldate cel putin 137 de morti si peste 5.000 de raniti, relateaza AFP, scrie...

- Guvernul Australiei anunta un ajutor de 1,4 milioane de dolari destinat LibanuluiGuvernul Australiei a anuntat, joi, decizia de acordare a unui ajutor initial de doua milioane de dolari australieni (1,4 milioane de dolari SUA) Libanului, dupa explozia devastatoare produsa in zona portuara…

- UPDATE – Primele elemente ale anchetei privind explozia devastatoare produsa marti in portul din Beirut pun in discutie ani de neglijenta si lipsa de masuri in pofida prezentei intr-un depozit de aici a mii de tone dintr-un produs chimic extrem de exploziv, relateaza miercuri Reuters, citand surse apropiate…

- In portul din Beirut in care a avut loc o explozie dezastruoasa, marți, ce s-a soldat cu 78 de morți și peste 4.000 de raniți, erau depozitate 2.750 de tone de azotat de amoniu. In tragedie ar fi implicata o nava din Republica Moldova.