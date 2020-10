Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a condamnat "ferm" atacul cu cutitul care a facut joi trei morti intr-o biserica din centrul orasului Nisa, in sud-estul Frantei, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Condamnam ferm atacul terorist de astazi de la Nisa", a scris pe Twitter ministrul iranian al afacerilor externe, Mohammad…

- Arabia Saudita "a condamnat cu fermitate" atacul cu cutitul care a facut trei morti joi intr-o biserica din Nisa, in sud-estul Frantei, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Condamnam cu fermitate si denuntam atacul terorist care a facut morti si raniti la Nisa, in Franta", a transmis Ministerul…

- Turcia a condamnat joi vehement, in pofida disensiunilor cu Franta, atacul islamist de la Nisa, soldat cu trei morti si numerosi raniti. Ministerul turc de Externe a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Totuși, administrația prezidențiala de la Ankara indeamna Franța „sa evite noi retorici impotriva…

- Turcia a condamnat ”ferm”, joi, atacul ”salbatic” cu cutitul, soldat cu cel putin trei morti la Nisa, in sud-estul Frantei, lasand de o parte tensiunile puternice dintre Ankara si Paris pentru a-si exprima ”solidaritatea”, relateaza AFP, conform news.ro.”Condamnam in mod ferm atacul comis…

- „Sunt consternat sa aflu despre teribilul atac de la Biserica Notre Dame din #Nice. Gandurile noastre se indreapta catre familiile victimelor. Romania este alaturi de Franța in lupta impotriva extremismului. Trebuie sa fim uniți in protejarea drepturilor cetațenilor noștri la libertatea de gandire…

- UPDATE – Un atacator inarmat cu un cutit a ucis joi trei persoane, inclusiv o femeie care a fost decapitata, la o biserica din Nisa, oras din sudul Frantei, a informat politia, intr-un incident descris de primarul orasului de la Marea Mediterana, Christian Estrosi, drept terorism, transmite Reuters.…

- Tarile occidentale care ataca islamul vor ”sa relanseze cruciadele”, a acuzat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul unor puternice tensiuni cu Franta pe tema caricaturizarii profetului Mahomed, relateaza Reuters.Atacurile la adresa profetului Mahomed sunt ”un caz de…

- Un cantareț din statul Kano din nordul Nigeriei a fost condamnat la moarte prin spanzurare pentru blasfemie impotriva profetului Mohamed, scrie BBC. Yahaya Sharif-Aminu, in varsta de 22 de ani, a fost acuzat de un tribunal Sharia ca a distribuit, in luna martie, pe WhatsApp o inregistrare video in care…