Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus al Muncii, Victoria Violeta Alexandru, a declarat miercuri, in fata comisiilor reunite din Parlament, ca intentioneaza sa elimine supra-impozitarea contractelor de munca part-time si a subliniat ca nu se pune problema taierii de pensii si salarii, scrie Agerpres. "Vom elimina…

- "Programul de austeritate al PNL pentru pensionari. Din ce citim in preambului programului pentru Munca, liberalii sunt mai preocupați de ceea ce se intampla cu sistemul de pensii in 2060 decat de ce se intampla anul viitor. Prin urmatoarea fraza ei ne anunța ca nu vor mai aplica actuala lege a pensiilor…

- ”Programul de austeritate al PNL pentru pensionari. Din ce citim in preambului programului pentru Munca, liberalii sunt mai preocupați de ceea ce se intampla cu sistemul de pensii in 2060 decat de ce se intampla anul viitor. Prin urmatoarea fraza ei ne anunța ca nu vor mai aplica actuala lege a pensiilor…

- ”Se tavalesc in chinuri... Se dovedește ca, in afara de lozinci, toate partidele astea adunate la un loc nu au pus pe masa un program de guvernare decent. Și-au luat țara inapoi și acum nu știu ce sa faca cu ea!” scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook, unde a adaugat urmatorul mesaj:

- "Iar nu sunt bani de pensii si salarii? Baietasul asta o avea idee ca am eliminat deficitul de la fondul de pensii prin transferul contributiilor? Cica nici voucherele nu ar mai fi bune, iar bugetarii "sinecuristi" trebuiesc concediati... Aud ca vor sa il puna ministru la Finante! Popcorn!????",…

- "Majorarea punctului de pensie este un act de dreptate. (...) Acest guvern a reparat niste nedreptati pentru ca trebuie sa ne uitam in urma si sa ne gandim de unde am plecat si de unde am luat tara asta cand am promis sa guvernam si ce am promis la oameni si ce au crezut oamenii despre noi. Ne-am…

- ”Nu este un act de iresponsabilitate, stimata doamna, din partea mea. Este un act de iresponsabilitate din partea celor care cer abrogarea Oug 114, prin care se majoreaza pensia minima, salariile din construcții sau salariile profesorilor. Liberalii cer abrogarea, nu eu sau PSD. Poate asta nu ați…

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al muncii, reactioneaza la afirmatiile liderului senatorilor PNL, Florin Citu, care sustine ca bugetarii trebuie sa fie de acord sa lucreze fara a primi vouchere, tichete de vacanța, sporuri și pensii speciale."Pai, zic sa ii votati masiv!…