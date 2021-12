"Lex Czarnek": Parlamentul polonez va vota asupra unui controversat proiect de modificare a legii educației Un amendament controversat pentru legea educației propus de guvernul conservator al Poloniei a fost înaintat parlamentului de la Varșova. Modificarea propusa, poreclita &"lex Czarnek&" dupa nepopularul ministru al educației Przemyslaw Czarnek, ar putea fi adoptata saptamâna aceasta, potrivit Euractiv.



Proiectul de lege este puternic criticat mai ales din cauza unei propuneri care ar consolida controlul guvernului asupra școlilor publice la un nivel fara precedent.



Deși ministerul condus de Czarnek a renunțat la ideea unor inspectori regionali numiți de guvern care sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

