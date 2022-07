”Leul” Sebastian Dobrincu, lăsat cu cardul gol. În câteva ore i s-au ”scurs” 25.000$, cheltuiți pe haine de lux Rege in jungla afacerilor, ”leul” Sebastian Dobrincu a eșuat in jungla urbana. Și-a pierdut cardul de credit in Los Angeles iar gasitorul nu s-a grabit sa-l inapoieze. A cheltuit 25.000 de dolari americani din cei 40.000 puși la dispoziție de banca, pe o masa la un restaurant, haine și accesorii de lux. Tanarul investitor de la ”Imperiul Leilor” a alertat banca, cardul a fost blocat. Insa, in cele cateva ore cer s-au scurs de cand a ratacit cardul, de pe acesta s-au facut cumparaturi și de la celebra casa de moda Christian Dior. Autoritațile din Statele Unite, țara unde Dobrincu a locuit in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Dobrincu a anunțat pe contul de Instagram ca și-a pierdut cardul de credit, iar cel care l-a gasit a cheltuit suma de 40.000 de euro. Tanarul milionar a reușit sa iși recupereze banii.Tanarul investitor de la „Imperiul Leilor” și-a pierdut cardul de credit, iar „norocosul” care l-a gasit a…

- Cristina Batlan a acceptat provocarea sosurilor iuți din emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV. A primit intrebari incomode, dar nu s-a ferit sa spuna adevarul pe post, in direct la Pro TV. Cristina Batlan a declarat in emisiune la Catalin Maruța ca i-a dat lui Catalin Botezatu țesaturi in valoare…

- Cel de-al treilea sezon al popularei emisuni de business ”Imperiul Leilor a ajus la final. Locul de intalnire dintre o idee geniala și o sursa de finanțare va incepe in primavera anului viitor, tot cu Dan Șucu, Cristina Batlan, Dr. Wargha Enayati, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu in banca ”leilor”.In…

- Cel de-al treilea sezon al popularei emisuni de business ”Imperiul Leilor a ajus la final. Locul de intalnire dintre o idee geniala și o sursa de finanțare va incepe in primavera anului viitor, tot cu Dan Șucu, Cristina Batlan, Dr. Wargha Enayati, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu in banca ”leilor”.In…

- Sebastian Dobrincu, de la Imperiul Leilor, considerat cel mai tanar milionar din Silicon Valley. El este fondatorul Storyheap, o platforma care a devenit lider pe piața de digital marketing. In portofoliul sau are clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack. Sebastian…

- „Imperiul Leilor”, sezonul 3, a ajuns al final, iar ultima ediție a show-ului de la PRO TV este plina de surpriza. Surorile Stanescu vin in fața investitorilor cu o afacere cu haine tradiționale.In aceasta seara, de la ora 21:30, leii vor pași pentru ultima oara in singurul loc in care visurile devin…

- Saptamana aceasta, Dan Șucu, Cristina Batlan, Dr. Wargha Enayati, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu intalnesc in Imperiul Leilor noi idei de afaceri și antreprenori cu viziune, care cauta finanțare pentru visul lor. Miercuri, de la ora 21:30, cei cinci investitori vor avea parte de intalnirea cu…

- Cristina Batlan, investitor la „Imperiul Leilor”, a fost impresionata de povestea unei concurente. Ianka Parcalab a fost adoptata de o familie de romani cand avea doar 9 ani. Astazi, de la ora 21:30, Dan Șucu, Cristina Batlan, Dr. Wargha Enayati, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu revin in Imperiul…