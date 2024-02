Stiri pe aceeasi tema

- Mascații din cadrul Brigazii de poliție cu destinație speciala “Fulger” vor desfașura astazi exerciții tactice in sudul țarii. Astfel, Poliția indeamna cetațenii sa pastreze calmul.

- Dosarul penal a fost deschis la plangerea unei femei pe care escrocii au incercat sa o inșele, dar nu au reușit. Totul s-a intamplat in ianuarie 2021. La acea vreme, o femeie care circula DN E87 Tulcea–Constanța, impreuna cu cei doi copii, a oprit pe traseu pentru a le cumpara copiilor apa și biscuiți.…

- Astazi, la Targoviște, primarul Cristian Stan a testat noile automate de bilete instalate in municipiu, destinate transportului public de persoane. Infrastructura de transport public ce persoane a fost modernizata pe fonduri europene și transformata radical: cu autobuze hibrid noi, stații de autobuz…

- Reprezentanții Aeroportului Chișinau atenționeaza asupra unei informații false aparute in spațiul public. Potrivit instituției, au fost sesizate organele competente pentru a fi luate masurile de rigoare.

- Instituția prezidențiala indeamna cetațenii sa fie atenți fața de informațiile false care apar in spațiul public, insoțite de imaginea Președintei Maia Sandu. Administrația prezidențiala indeamna cetațenii sa fie atenți și sa nu se lase manipulați de informațiile false distribuite pe anumite rețele…

- A fost descoperita, miercuri, 13 decembrie, intr-un apartament dintr-un complex de blocuri din Amsterdam-Zuidoost, o persoana care a murit in urma cu 3 ani fara ca nimeni sa semnaleze dispariția lui, relateaza publicația batava Het Parool și poliția olandeza.Ofițerii, care au fost alerțați de un vecin…

- Poliția indeamna parinții și copiii sa-și pastreze calmul, in contextul in care noaptea trecuta s-au distribuit mai multe informații false pe un canal de Telegram anonim unde au fost plasate amenințari in adresa mai multor instituții de invațamint din capitala. Toate instituțiile abilitate ale statului…

- Un șofer oprit in trafic pentru un control de rutina a ramas fara permis pentru luni de zile, dupa ce la testarea alcoolescopica a rezultat o alcoolemie infima. Barbatul a chemat Poliția in judecata și a dovedit ca nu consumase alcool deloc.