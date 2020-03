Leul este afectat de Covid 19 In ultima saptamana s-a observat o revenire pe depreciere a leului, provocata de instabilitatea politica locala dar si de temerile create pe pietele internationale de criza coronavirusului. In cursul noptii de duminica, volatilitatea leului pe pietele asiatice a fost foarte mare, cotatiile miscandu-se intre 4,798 si 4,854 lei. Tranzactiile de pe piata locala s-au efectuat intre 4,811 si 4,821 lei, astfel ca media euro a atins un nou record istoric de 4,8184 lei. Precedentul maxim de 4,8127 lei a fost atins pe 28 februarie. Vanzarile de moneda americana se mentin la un nivel ridicat, aceasta depreciindu-se… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

