- Politia de frontiera letona ar detine probe video care arata implicarea directa a autoritatilor din tara vecina Belarus in transportul migrantilor la granita cu Letonia, informeaza sambata DPA. Pe imaginile filmate apar cinci migranti care merg de-a lungul liniei de cale ferata catre Letonia,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor a cerut președintelui Klaus Iohannis sa convoace de urgența Consiliul Suprem de Aparare a Țarii pentru adoptarea de masuri ferme impotriva traficului transfrontalier ilegal de marfuri și persoane, dupa cazul avionului care a intrat ilegal in Romania, informeaza G4media…

- Letonia a declarat marti starea de urgenta in timp ce sute de migranti s-au adunat de-a lungul frontierei tarii cu Belarus, in ceea ce se crede ca este o actiune deliberata a Minskului, relateaza DPA. Starea de urgenta se aplica in mai multe regiuni din sud-estul si sudul tarii, aproape de granita cu…

- Parlamentul lituanian dezbate marti un proiect de lege cu privire la construirea unei bariere metalice cu sarma ghimpata in varf, care sa opreasca migrantii, ce au traversat in numar record anul acesta frontiera cu Belarusul, informeaza News.ro . Tot mai multi migranti au intrat in ultimele saptamani…

- Parlamentul lituanian se reuneste marti in sesiune plenara pentru a dezbate un proiect de construire a unui gard metalic acoperit cu sarma ghimpata pentru a opri migrantii care traverseaza in numar mare frontiera Belarusului cu Lituania, relateaza Reuters. Un numar extrem de mare de migranti…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat inchiderea frontierei tarii cu Lituania pentru a opri migrantii care au trecut in aceasta tara membra UE sa se intoarca inapoi, informeaza DPA. ''Incepand de astazi, nimeni nu va avea voie sa treaca granita din nicio parte, nici dinspre sud,…

- Un numar record de migranti au traversat ilegal granita Lituaniei, care este si frontiera a Uniunii Europene, din statul vecin Belarus pe parcursul a 24 de ore, relateaza vineri dpa. In ultimele 24 de ore, 150 de persoane au fost retinute pentru traversare ilegala a granitei, a anuntat vineri, la Vilnius,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Rusia si Belarus sa nu ameninte aliatii organizatiei nord-atlantice, dupa deturnarea de catre autoritatile belaruse a unui avion de pasageri, transmite duminica dpa. „Suntem desigur pregatiti, in caz de urgenta, sa protejam si aparam orice aliat…